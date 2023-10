Fine del mercato tutelato: blocca il prezzo del gas con l'offerta di E.ON

Il mercato tutelato sta per terminare: lo stop arriverà a inizio gennaio 2024 e, come confermato dal Governo, non ci saranno proroghe (al netto di uno spostamento della data per i clienti vulnerabili). Per evitare aumenti e ridurre le bollette è possibile bloccare subito il prezzo del gas.

Grazie a E.ON Gas Click, la tariffa a prezzo fisso proposta da E.ON, uno dei principali fornitori del mercato libero, è possibile bloccare il costo del gas per un anno, evitando brutte sorprese in bolletta e avendo la certezza di poter sfruttare un prezzo ridotto per un lungo periodo di tempo.

Con questa tariffa, infatti, il costo del gas viene bloccato a 0,699 €/Smc. Questa tariffa è disponibile sia per chi è in regime di Tutela e passa al mercato libero che per i clienti già attivi nel mercato libero. L’attivazione è gratuita e avviene direttamente online. Per attivare quest’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di E.ON.

Blocca il prezzo del gas con E.ON: la scelta giusta per evitare aumenti con la fine del mercato tutelato

E.ON Gas Click è l’offerta a prezzo bloccato che permette di evitare gli aumenti collegati all’andamento del mercato all’ingrosso (sempre più instabile come confermano gli effetti del conflitto in Israele) e alla fine del mercato tutelato.

Il costo del gas viene fissato a 0,699 €/Smc. Tale valore è fisso e bloccato per 12 mesi. Il costo fisso della fornitura è di 108 euro all’anno ovvero 9 euro al mese. La tariffa, come tutte le offerte del Mercato Libero, è disponibile con attivazione gratuita.

Per completare l’attivazione basta avere a disposizione l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore (per recuperare i dati necessari). Basterà poi seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di E.ON, dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.