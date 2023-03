Fine settimana DIVERTENTE con taboo: il gioco che non può mancare

Tu e i tuoi amici siete alla ricerca di qualche gioco per movimentare le serate? Non lasciatevi scappare Taboo di Hasbro Gaming, passerete le ore a ridere a sfidarvi senza più farne a meno.

Rendi super divertenti le serate in gruppo con il gioco di Hasbro Gaming Taboo

Ti sarà capitato almeno una volta di giocare a questo divertentissimo gioco. Tra movimenti buffi e giri di parole per far scoprire la parola segreta puoi star certo che le serate si riempiono di risate. Taboo si basa sul cercare di indovinare una determinata parola che ci viene suggerita dalla carta pescata, senza però utilizzare determinati termini, entro un tempo limite che viene misurato dalla malefica e temutissima clessidra.

Vedrete che non potrete fare a meno di giocarci ogni volta che vi riunirete ridendo e divertendovi come dei pazzi. Poiché è un gioco competitivo sarete gli uni contro gli altri riuniti in squadre. Naturalmente essendo un gioco in cui bisogna conoscere determinati termini è consigliato a una fascia d’età dai 13 anni in su.

Ricordatevi che l’intesa tra i giocatori è la chiave per vincere le partite grazie anche alla creatività e alla furbizia dei compagni di squadra. Stati attenti mentre la squadra avversaria è in azione perché se dovesse sbagliare, nominando una delle parole proibite, potrete schiacciare il pulsante e prendere un punto.

Chiamate gli amici e tenetevi pronti a una serata piena di divertimento e risate.

