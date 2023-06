Fineco, conto corrente a canone zero per 12 mesi

Devi aprire un conto corrente e cerchi un servizio in grado di offrirti un’esperienza di banking unica e personalizzata? Fineco può essere la scelta giusta per te, non ti resta che scoprire di più leggendo l’articolo!

Approfitta subito dell’offerta: fino al 30 giugno 2023 puoi aprire un conto Fineco con canone gratuito per 12 mesi. Terminato tale periodo, il canone sarà di 3,95€ al mese ma può essere azzerato se l’utente decide di accreditare lo stipendio.

Ma cos’è che contraddistingue realmente Fineco? La possibilità di offrire agli utenti un conto smart con una serie di vantaggi annessi per consentire di semplificare la gestione giornaliera del denaro. Con Fineco puoi anche monitorare il bilancio familiare: non a caso, MoneyMap categorizza in automatico entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Sarai tu, infatti, a poter scegliere quanto spendere e, al raggiungimento delle soglie, riceverai degli alert che ti avviseranno.

Con il conto Fineco avrai inclusi anche servizi come bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni, pagamenti MAV e RAV:

Nessun costo per prelievi superiori a 99€ presso gli ATM in Italia su circuito BANCOMAT

Versi contanti e assegni H24 e senza costi in tutti gli sportelli evoluti UniCredit

Bonifici senza confini: in Italia gratuiti e illimitati. Esteri verso 250 paesi e in 20 valute diverse

Pagamenti Online: MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte: fai tutto online

Telepass: se vuoi richiedere il telepass, Fineco si occupa di tutto e lo collega al tuo conto o alla carta

Ricarica il tuo smartphone senza commissioni, anche in automatico.

Non mancano, inoltre, vantaggi per i giovani che decidono di affidarsi a Fineco: fino al compimento dei 30 anni, infatti, il canone è gratuito per il conto e ci sono condizioni vantaggiose per investire.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com