Problemi con Fineco il 2 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)

Sembrano esserci problemi in corso con i servizi online di Fineco. Lo stanno segnalando i clienti dell’istituto, come sempre attraverso le pagine del portale Downdetector, un punto di rifermento per le situazioni di questo tipo. Qui è dove monitoreremo la situazione con tutti gli aggiornamenti del caso, sperando si risolva tutto al più presto. Il grafico qui sotto mostra l’andamento dei feedback, con un picco registrato intorno alle ore 9:00 di questa mattina, lunedì 2 marzo 2026.

Ci sono problemi con i servizi online di Fineco?

Non sappiamo quanto sia esteso il blackout. Dando uno sguardo alla mappa di Downdetector si vedono segnalazioni provenienti da tutte le più grandi città, in particolare al nord e al centro: Milano, Torino, Verona, Bologna, Perugia, Roma e Napoli.

Quando a fermarsi sono l’app e i servizi online di una banca possono esserci conseguenze dirette su attività come l’invio e la ricezione dei pagamenti, sull’accesso alle piattaforme di home banking e ai documenti.

Aggiornamento (2 marzo 2026, 09:31)

Per fortuna, il volume dei feedback sembra già essere in diminuzione. Potrebbe essersi trattato di un problema circoscritto o di lieve entità.

Aggiornamento (2 marzo 2026, 09:36)

Il numero delle segnalazioni è quasi azzerato. Ci sentiamo di dire che se c’è stato un problema è rientrato. Fortunatamente, aggiungiamo. Non sappiamo cosa sia accaduto, né se abbia richiesto un intervento dei tecnici, ma dal brusco calo dei feedback la situazione sembra tornata alla normalità. Scongiurato il rischio di un lunedì difficile per i clienti.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.