Finewish 2 in 1 128GB: capienza e doppia interfaccia a soli 12 euro

In questo articolo ti riportiamo un’offerta davvero sensazionale su una pendrive estremamente versatile e capiente, proposta ad un prezzo incredibile. Si tratta della Finewish 2 in 1 128GB, una chiavetta USB a doppia interfaccia ideale da avere sempre con sé, a meno di 12 euro su Amazon.

Chiavetta USB Finewish 2 in 1 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, ma realizzato in lega di alluminio che garantisce robustezza ed agevola la dissipazione del calore. La chiavetta è disponibile sia nella colorazione nera che blu, senza alcuna differenza dal punto di vista delle caratteristiche. La capienza è da ben 128GB, offrendo abbastanza spazio per archiviare una considerevole quantità di documenti, foto o video. La particolarità risiede nella presenza di una doppia interfaccia di collegamento. La prima è naturalmente il classico connettore USB Type-A che consente di collegare la chiavetta al PC. La seconda, invece, è un’interfaccia USB Type-C per la connessione a Mac e dispositivi mobili. Questo garantisce una flessibilità incredibili con la possibilità di collegare la pendrive anche allo smartphone o al tablet.

È, infatti, un dispositivo plug and play che non richiede alcun tipo di installazione driver, software di terze parti o applicazioni. Basterà connetterla al dispositivo desiderato e iniziare a trasferire i file. Una soluzione ideale per liberare la memoria del telefonino con un ingombro davvero ridotto all’osso. In confezione, infatti, è presente un pratico laccetto che consente di attaccare la pendrive al portachiavi così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. Inoltre, vengono forniti due tappi, uno per ogni interfaccia, così da garantire la massima protezione quando riposta in tasca o nella borsa.

Grazie ad uno sconto del 30%, la Finewish 2 in 1 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 11,89 euro.