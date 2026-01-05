Fino al 30% di sconto sugli integratori smart Natural Elements su Amazon

Approfitta degli sconti fino al 30% su Amazon per tutti gli integratori smart Natural Elements. Si tratta di un’occasione incredibile di promozioni per il nuovo anno dove hai solo l’imbarazzo della scelta. Prenditi cura di te e di tutta la tua famiglia grazie a questi integratori intelligenti ed economici che hanno un’efficacia elevata fin dalla prima somministrazione.
MSM in capsule 180 capsule vegane 1600 mg di metilsulfonilmetano a soli 16,95 euro!
MSM in capsule – 180 capsule vegane – 1600 mg di metilsulfonilmetano (MSM) in polvere per dose giornaliera, testati in laboratorio – Senza stearato di magnesio, altamente dosato e prodotto in Germania
Creatina Monoidrato in Polvere Materia prima di marca Creapure 147 porzioni a soli 23,39 euro!
Creatina Monoidrato in Polvere – Materia prima di marca Creapure® – 147 porzioni (500 g) – Ultrafine: Mesh Factor 200 – Insapore e vegan – Polvere Pura senza Additivi Superflui – Prodotta in Germania
Capsule di estratto di camu camu vitamina C 180 capsule a soli 11,19 euro!
Capsule di estratto di camu camu – vitamina C – 180 capsule vegane per 6 mesi – 500 mg di estratto di camu camu per capsula – senza additivi indesiderati, prodotto e testato in laboratorio in Germania
Vitamina D3 1000 I.U. per goccia 50 ml a soli 8,49 euro!
Vitamina D3 – 1000 I.U. per goccia – 50 ml (1750 gocce) – natural elements – In olio MCT di cocco – Integratore Vitamin D – Alto dosaggio, liquida
Vitamina D3 + K2 in gocce da 50 ml a soli 18,69 euro!
Vitamina D3 + K2 in gocce da 50 ml – Premium: minimo 99,7% all-trans (K2VITAL® di Kappa) + D3 ad alta biodisponibilità – natural elements – Integratore Vitamin D – alto dosaggio, liquida
Magnesio Citrato Premium – 2320 mg di cui 360 mg di Magnesio Elementare per Dose Giornaliera 180 Capsule a soli 14,87 euro!
Magnesio Citrato Premium – 2320 mg di cui 360 mg di Magnesio Elementare per Dose Giornaliera – 180 Capsule – Testato in Laboratorio e ad Alto Dosaggio
Integratore Acido ialuronico vegano a soli 16,99 euro!
Integratore Acido ialuronico vegano – 500mg di acido ialuronico puro/capsula – 500–700 kDa – ad alto dosaggio, senza additivi – prodotto e testato in laboratorio in Germania
Psillio Polvere Bucce di Psillio Biologico Purezza 99% Sacchetto 500 g a soli 23,74 euro!
Psillio Polvere, Bucce di Psillio Biologico, Purezza 99%, Sacchetto 500 g, Certificazione biologica, Vegano, Basso Contenuto di Carboidrati, Ricco di Fibre, senza Glutine, senza Additivi Inutili
L-Arginina 365 capsule vegane a soli 22,09 euro!
L-Arginina – 365 capsule vegane – 4500 mg di L-arginina HCL vegetale per dose giornaliera (3750 mg di L-arginina pura) – ad alto dosaggio – prodotta e testata in laboratorio in Germania
Cardo Mariano, Carciofo e Tarassaco (Dente di Leone) 120 Capsule a soli 13,49 euro!
Vitamina B12 in Gocce – 50 ml (900 gocce) – vegano, senza alcool – 2 forme attive (metil- e adenosilcobalamina) – testata accuratamente in laboratorio in Germania
Collagene e Acido Ialuronico Integratore, 180 Capsule, + Vitamina C e Biotina a soli 19,54 euro!
Collagene e Acido Ialuronico Integratore, 180 Capsule, + Vitamina C e Biotina, 1000mg Collagene Idrolizzato + 200mg Acido Ialuronico, Testato in Laboratorio, per Pelle, Capelli e Unghie