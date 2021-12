Fintech: Mooney passa nelle mani di Enel e Intesa

Stretta di mano siglata tra Enel (attraverso Enel X) e Intesa Sanpaolo (attraverso Banca 5) per giungere all'accordo con Schumann Investments S.A. (controllata di CVC Capital Partners Fund VI) e ottenere rispettivamente l'acquisizione del 50% e del 20% delle quote di Mooney Group.

Il restante 30% era già nelle mani di Enel X e Banca 5, che ora gestiscono l'intero pacchetto diviso in parti uguali. Dall'operazione nasce una Fintech europea all'interno della quale confluirà l'intero business di Enel X legato ai servizi finanziari, al momento raccolto sotto il brand Enel X Pay.

La volontà dichiarata da parte delle due realtà coinvolte è quella di accelerare lo sviluppo congiunto di soluzioni dedicate a pagamenti digitali e di prossimità, con l'attuazione di iniziative che interesseranno anche gli ambiti della mobilità e dell'energia. Queste le parole di Francesco Starace, CEO e General Manager di Enel.

Questa acquisizione rappresenta per noi una buona opportunità di crescita nello spazio Fintech, un buon complemento alla nuova visione industriale del Gruppo Enel, con i pagamenti digitali sempre più utilizzati per le bollette dell'energia così come per i servizi avanzati “beyond commodity” come la mobilità elettrica.