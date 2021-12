Oracle compra Cerner per 28,3 miliardi: è ufficiale

Ora è ufficiale: ciò che da giorni si paventava essere sulla scrivania di Safra Catz, CEO Oracle, è diventato una firma su un assegno da 28,3 miliardi di dollari. Oracle, infatti, ha appena annunciato la chiusura dell'accordo con il gruppo Cerner per una acquisizione che valorizza 95 dollari ad azione con uno scambio solo-cash.

Oracle compra Cerner

Si tratta di una mossa di grande importanza per il mondo healthcare, che mette nelle mani di Oracle uno dei gruppi più importanti nella zona emergente tra la salute e la gestione dei big data. Oracle ritiene che fin da subito gli introiti siano destinati ad aumentare grazie alla complementarità tra i ruoli, ma la prospettiva è anche quella di monetizzare le grandi sinergie che si auspica di poter portare rapidamente a regime.

In prospettiva il progetto è quello di far fare un salto di qualità ai servizi per l'assistenza sanitaria, cavalcando la grande onda di digitalizzazione scatenata dalla pandemia grazie agli asset propri delle attività della stessa Oracle. Migliori informazioni, più rapide e meglio servite: su questa direttrice il gruppo conta di creare nuovo valore. La borsa ha risposto freddamente, pesando anzitutto l'onere di questa importante operazione. Oracle se ne dice però certa: i margini di crescita saranno immediatamente tangibili.

La sensazione degli analisti è che questa grande acquisizione possa essere una scintilla che, a cascata, porterà anche ad altri “merge” e altri accorpamenti: sarà la conseguenza di un biennio che ha portato a grandi shock sui mercati e che ora apre a operazioni di consolidamento che potrebbero caratterizzare tutto il 2022. Oracle è