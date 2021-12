Cerner sarà la nuova maxi-acquisizione di Oracle?

Fondata nel 1979 e con sede a Kansas City (Missouri), Cerner potrebbe essere la prossima acquisizione messa a segno da Oracle. A lanciare l'indiscrezione è il Wall Street Journal, ipotizzando in 30 miliardi di dollari l'entità dell'assegno staccato per giungere con successo alla stretta di mano.

Oracle: 30 miliardi di dollari per comprare Cerner?

La società è protagonista del mercato Health Information Technology e conta oltre 29.000 dipendenti a livello globale (dato aggiornato al 2018), proponendo software destinati a ospedali e personale medico utili a raccogliere e analizzare record clinici. Il valore di capitalizzazione attuale si aggira intorno ai 23 miliardi di dollari. Come da prassi, entrambe le parti non hanno rilasciato commenti in merito al rumor. Secondo la fonte, l'annuncio ufficiale potrebbe giungere a breve.

Nei mesi scorsi, Cerner ha scelto David Feinberg come amministratore delegato, ex Google: al servizio della parent company Alphabet ha guidato alcuni progetti relativi all'ambito healthcare, siglando collaborazioni con realtà impegnate su questo fronte al fine di acquisire e analizzare le informazioni.

Oracle ha introdotto nel proprio catalogo soluzioni e servizi appartenenti a questa categoria, studiati in modo da incrementare l'efficienza delle metodologie di cura dei pazienti, con un focus particolare sulle potenzialità connesse alle infrastrutture cloud.

In caso di conferma, si tratterebbe dell'acquisizione più importante di sempre (a livello economico) per la società, dal valore tre volte maggiore rispetto a quella di PeopleSoft chiusa nel 2004 per circa 10 miliardi di dollari. Nel 2019 è invece toccato a NetSuite per 9 miliardi di dollari.