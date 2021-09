Oracle: IA per automatizzare le campagne di marketing

La novità appena annunciata da Oracle, che entra a far parte dell'offerta di soluzioni messa a disposizione dal gruppo, mira ad automatizzare le campagne promozionali facendo leva su un sistema di intelligenza artificiale: si chiama Fusion Marketing.

Fusion Marketing è la nuova soluzione di Oracle

Il servizio ha natura B2B ed è indirizzato alle iniziative messe in campo con finalità di qualified lead. Si occupa di tenere traccia dell'account engagement generato attraverso strumenti come le comunicazioni distribuite via email o mediante altri canali di advertising, impiegando l'IA per assegnare un rating relativo alla loro efficacia e formulando previsioni di vendita, ponendo quanto ottenuto nelle mani degli addetti ai lavori mediante i sistemi CRM da loro utilizzati.

Il motore IA di Fusion Marketing prevede quando un cliente è pronto per interfacciarsi con un addetto alle vendite e genera automaticamente un'opportunità di vendita in qualsiasi sistema CRM.

L'obiettivo dichiarato è quello di automatizzare alcune operazioni da molti ritenute tediose, in modo da liberare tempo e risorse, consentendo ai professionisti del marketing di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: costruire relazioni e siglare contratti.

Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento di Rob Tarkoff, Executive Vice President della divisione Advertising and Customer Experience Cloud di Oracle.

Per la nostra industria è giunto il tempo di pensare a come automatizzare il marketing e le vendite, così da poter trasformare il CRM in un sistema più funzionale per gli addetti ai lavori e per chi si occupa di vendite. Non si tratta solo di formulare previsioni o analizzare report relativi alle vendite, ma di trasformare i CRM in sistemi che aiutano a farlo. È necessario avvicinare le due figure professionali ed eliminare i compiti che richiedono molto tempo distraendoli dal costruire le relazioni con i clienti e dal chiudere accordi.

Maggiori informazioni nella pagina del sito ufficiale dedicata a Fusion Marketing, che fa parte della suite di strumenti Advertising and CX.