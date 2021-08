Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform: novità

Oracle ha giocato una nuova carta per il mondo enterprise con cui viene costruito un ponte tra due mondi paralleli: l'on-premises e il

cloud. Si tratta della nuova Oracle Verrazzano Enterprise Container Platform, “una piattaforma sviluppata in open source, che risponde all’esigenza delle aziende di preservare il valore dei loro investimenti in applicazioni personalizzate (basate o meno su WebLogic), in molti casi mission-critical, e allo stesso tempo ottenere la flessibilità necessaria per adottare tecnologie cloud-native con i relativi vantaggi: più produttività e capacità di innovazione, modernizzazione, libertà di scelta su dove far girare le applicazioni“.

La piattaforma, che funziona al di sopra di Kubernetes, permette di:

implementare, gestire e proteggere applicazioni container-based in Kubernetes

unificare la gestione del ciclo di vita delle applicazioni tra microservizi e applicazioni tradizionali WebLogic Server

standardizzare la gestione dei cluster Kubernetes che siano on-premises, su Oracle Cloud Infrastructure e su altri cloud pubblici.

Un importante passo avanti, insomma, che offrirà particolari benefici soprattutto in ambito cloud-native e con un insieme di componenti open source che ne rappresenteranno in divenire il valore aggiunto. Questi i vantaggi che la stessa Oracle intravede tra le prospettive della piattaforma: