Canone 0 e sconto immediato per il POS Easy Mini di Axerve

Compatto, smart, conveniente: il POS Easy Mini di Axerve è la soluzione ideale per commercianti e professionisti che hanno bisogno di accettare pagamenti ovunque si trovino, in modo semplice e rapido. Oggi lo puoi richiedere con una promozione che taglia ne taglia il prezzo. Ti fa risparmiare 30 euro ed è pronto per essere abbinato al registratore di cassa, come prevede la nuova normativa.

Risparmia sul POS Easy Mini con la promo di Axerve

È caratterizzato da dimensioni compatte così da poterlo avere sempre con sé, a portata di mano, con un peso di soli 151 grammi, meno di un normale smartphone. Ha in dotazione una SIM con traffico dati incluso e non manca nemmeno la connettività Wi-Fi per quando si è in negozio o in ufficio. Inoltre, permette di inviare lo scontrino digitale via email eliminando la necessità di quello cartaceo. Fai un salto sulle pagina del sito ufficiale per saperne di più.

Tra gli altri vantaggi ci sono il canone 0 (1% di commissioni sui movimenti), la dashboard intuitiva che permette di analizzare in tempo reale le transazioni, nessun vincolo di permanenza, un servizio di assistenza raggiungibile 7 giorni su 7 per qualsiasi necessità e la possibilità di scegliere dove ricevere i pagamenti. L’accredito può essere effettuato su qualsiasi conto corrente italiano (anche già in uso, non è obbligatorio aprirne uno nuovo), tramite bonifico bancario, entro il giorno successivo all’incasso.

Puoi richiedere subito il POS Easy Mini di Axerve con una spesa di soli 50 euro, invece di 80 euro, grazie allo sconto di 30 euro che mette a disposizione la promo in corso. Un prezzo chiaro e senza sorprese, abbinato a una formula semplice e trasparente, per chi non vuol avere a che fare con i costi fissi. È la soluzione pensata per coloro che vogliono lavorare con flessibilità.