Fai crescere i tuoi risparmi con il Deposito Flessibile di BBVA

1,75% lordo di interessi per 12 mesi, 1% garantito sulla somma depositata anche se lo cancelli prima. È quanto propone il Deposito Flessibile, uno dei tanti vantaggi collegati al conto di BBVA: aprilo subito, ti bastano poco più di 5 minuti con la procedura online. Non ci sono vincoli, potrai prelevare i tuoi soldi quando vorrai senza penalizzazioni e ti permette di far crescere i tuoi risparmi ogni giorno.

BBVA: conto corrente e Deposito Flessibile

Non sono necessari requisiti se non l’aver compiuto 18 anni ed essere residente in Italia. Avrai il conto corrente a zero spese per sempre. Tra gli altri benefit dell’offerta in corso vale la pena citare il 3% lordo di remunerazione sul saldo e il 3% di cashback sugli acquisti mensili. Lo puoi attivare con qualsiasi somma da 500 euro a 1 milione di euro e ricaricare direttamente dall’app con carta di debito, di credito o bonifico. Gestisci tutto 100% in digitale, non dovrai mai andare allo sportello. Per tutte le altre informazioni visita il sito ufficiale, lì troverai ogni dettaglio.

Sono già oltre 800.000 i clienti che hanno scelto di far crescere i risparmi con BBVA. Puoi unirti a loro e aprire il tuo conto in pochi minuti, semplicemente inserendo i dati richiesti, verificando l’identità e configurando il servizio. Ricorda di avere a portata di mano un documento valido, una connessione internet stabile e di essere in una stanza ben illuminata.

Il Deposito Flessibile è un servizio di risparmio in cui il capitale depositato viene remunerato in base alla durata e all’importo. Il rinnovo non è automatico: alla scadenza riceverai sul tuo conto corrente quanto depositato più gli interessi maturati. In caso di cancellazione anticipata si riceveranno quelli maturati fino a quel momento. È anche possibile aprire più depositi simultaneamente, saranno verranno generati contratti separati per ciascuno.