Apri subito il tuo conto con BBVA: deposito flessibile all'1,75% per 12 mesi, metti al sicuro i tuoi risparmi e li fai crescere ogni giorno.
Fai crescere i tuoi risparmi con il Deposito Flessibile di BBVA
Apri subito il tuo conto con BBVA: deposito flessibile all'1,75% per 12 mesi, metti al sicuro i tuoi risparmi e li fai crescere ogni giorno.

1,75% lordo di interessi per 12 mesi, 1% garantito sulla somma depositata anche se lo cancelli prima. È quanto propone il Deposito Flessibile, uno dei tanti vantaggi collegati al conto di BBVA: aprilo subito, ti bastano poco più di 5 minuti con la procedura online. Non ci sono vincoli, potrai prelevare i tuoi soldi quando vorrai senza penalizzazioni e ti permette di far crescere i tuoi risparmi ogni giorno.

Apri il tuo conto BBVA

BBVA: conto corrente e Deposito Flessibile

Non sono necessari requisiti se non l’aver compiuto 18 anni ed essere residente in Italia. Avrai il conto corrente a zero spese per sempre. Tra gli altri benefit dell’offerta in corso vale la pena citare il 3% lordo di remunerazione sul saldo e il 3% di cashback sugli acquisti mensili. Lo puoi attivare con qualsiasi somma da 500 euro a 1 milione di euro e ricaricare direttamente dall’app con carta di debito, di credito o bonifico. Gestisci tutto 100% in digitale, non dovrai mai andare allo sportello. Per tutte le altre informazioni visita il sito ufficiale, lì troverai ogni dettaglio.

Il conto deposito flessibile di BBVA

Sono già oltre 800.000 i clienti che hanno scelto di far crescere i risparmi con BBVA. Puoi unirti a loro e aprire il tuo conto in pochi minuti, semplicemente inserendo i dati richiesti, verificando l’identità e configurando il servizio. Ricorda di avere a portata di mano un documento valido, una connessione internet stabile e di essere in una stanza ben illuminata.

Apri il tuo conto BBVA

Il Deposito Flessibile è un servizio di risparmio in cui il capitale depositato viene remunerato in base alla durata e all’importo. Il rinnovo non è automatico: alla scadenza riceverai sul tuo conto corrente quanto depositato più gli interessi maturati. In caso di cancellazione anticipata si riceveranno quelli maturati fino a quel momento. È anche possibile aprire più depositi simultaneamente, saranno verranno generati contratti separati per ciascuno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

