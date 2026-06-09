Conto online Banca Mediolanum a canone zero con Buono Amazon da 150 euro

Gli utenti che decidono di sottoscrivere un nuovo conto online con Banca Mediolanum entro il 12 giugno avranno l’opportunità di ricevere un Buono Regalo Amazon da 150 euro. Le condizioni da soddisfare sono richiedere la carta di debito Mediolanum Card, effettuare almeno un movimento, e accreditare lo stipendio.

Il conto in questione è SelfyConto: è a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. A partire dal secondo anno il canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo in toto con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile pari ad almeno 500 euro.

Il Buono Regalo è valido su Amazon.it

Apertura di SelfyConto entro il 12 giugno, almeno un movimento e accredito dello stipendio sul nuovo conto entro il 30 ottobre: sono le condizioni da soddisfare per ottenere un Buono Regalo del valore di 150 euro spendibile su Amazon.it indipendentemente dall’articolo o dagli articoli selezionati. Si tratta di un vero e proprio regalo da parte di Banca Mediolanum per tutti coloro che sono abituati ad acquistare online su Amazon, sia dal sito web ufficiale che da app.

Gli altri vantaggi del conto corrente online della banca meneghina sono la già citata possibilità di azzerare i costi di gestione dopo il primo anno a canone zero per tutti, i bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, l’addebito delle utenze gratuito, la carta di debito digitale gratuita (quella fisica è a canone zero il primo anno, poi 10 euro ogni dodici mesi), nonché i prelievi gratuiti presso gli ATM presenti nei Paesi appartenenti all’Unione europea.

L’apertura di SelfyConto, infine, è alla portata di tutti: tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata del sito Banca Mediolanum, compilare il modulo richiesto con i propri dati e tenere a portata di mano un documento di riconoscimento valido più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail personale.