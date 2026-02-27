Fissa o Flex con Octopus Energia la tua bolletta costa sempre meno

Octopus Energia è la soluzione semplice e veloce per risparmiare in bolletta. Grazie alle due opzioni a prezzo fisso o variabile Luce e Gas ti costano sempre meno e puoi scegliere in base alle tue esigenze. In questo momento sono disponibili due macro offerte davvero interessanti che ti permetteranno di salvare i tuoi risparmi e calmierare le tue spese mensili.

Con Octopus Fissa 12M il costo della materia prima di luce e gas è bloccato per 12 mesi. Nello specifico, la materia prima Luce ti costerà solo 0,1045 €/kWh e la sua commercializzazione solo 6 euro al mese. Invece, la materia prima Gas ti costerà solo 0,365 €/Smc e la sua commercializzazione solo 7 euro al mese. Il prezzo resterà invariato per un anno.

Con Octopus Flex il costo della materia prima è indicizzato in base all’andamento del mercato. Nello specifico, la materia prima Luce Monoraria e Multioraria è di + 0,0088 €/kWh e la sua commercializzazione solo 6 euro al mese. Invece, la materia prima Gas è di + 0,06 €/Smc e la sua commercializzazione solo 7 euro al mese.

Octopus Energia ha una missione: rendere la bolletta facile ed economica

Le tue abitudini sono tue, ma il prezzo di luce e gas è il provider che te lo riserva! Scegliere bene il partner fornitore oggigiorno è fondamentale, soprattutto perché il costo della vita sta raggiungendo picchi importanti e gli aumenti non mancano. Ecco perché Octopus Energia è la scelta giusta per assicurarti una bolletta facile da leggere ed economica. Scegli tra prezzo fisso o variabile, le due tariffe disponibili fino al 3 marzo 2026.

L’energia è 100% rinnovabile, non hai vincoli o penali e tutto è perfetto per le utenze domestiche.