Il venerdì nero di Bitcoin: -7,6% in un giorno

È un venerdì nero per Bitcoin, ma non perché ci stiamo avvicinando molto velocemente all’appuntamento con il Black Friday: il prezzo della moneta virtuale è sceso a un livello mai più raggiunto da inizio maggio. La soglia dei 100.000 dollari si sta allontanando. Non è comunque un caso isolato nel settore, dove tutti i più importanti asset sono in rosso.

Bitcoin in picchiata, prezzo mai così basso da maggio

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, la criptovaluta è scesa a 95.337,17 dollari, facendo registrare un -7,55% nel corso delle ultime 24 ore, durante le quali è precipitata fino a 94.882 dollari. Il grafico qui sotto mostra l’andamento relativo agli ultimi mesi.

Non è mai semplice indagare le cause di oscillazioni tanto brusche. In questo caso, però, gli analisti tendono ad associarle ad alcuni fattori specifici come le aspettative disattese per un taglio dei tassi di interesse a dicembre da parte della Federal Reserve statunitense.

Come spesso accade in queste occasioni, i capitali si muovono altrove. In particolare, oro e argento hanno fatto registrare rialzi significativi nel corso del mese. Lo citiamo perché alcuni esperti hanno osservato in passato un pattern che tende a replicarsi, facendo seguire di circa 80 giorni un aumento delle principali criptovalute (a partire da Bitcoin) dopo un trend positivo dei metalli preziosi.

Come sempre, invitiamo a valutare con estrema attenzione le previsioni legate a questo ambito. Per la loro stessa natura, le monete virtuali sono esposte al rischio di volatilità. Di certo, alcune stime viste nell’ultimo anno, in particolare dopo la rielezione di Trump alla Casa Bianca si sono rivelate eccessivamente ottimiste.

Tra le altre criptovalute più importanti, sempre in relazione a quanto accaduto nelle ultime 24 ore, ETH è in forte flessione con un -9,29%, XRP scivola con un -7,45% e SOL con un -9,90%. Va addirittura peggio a DOGE con un -10,44%.