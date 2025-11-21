 Bitcoin sempre più giù: vicino agli 80.000 dollari
Il peggio mese dal 2022: Bitcoin è sceso ai livelli del mese di aprile, il trend negativo non accenna a rallentare, anzi accelera.
Fintech Criptovalute
Chi sperava in un rimbalzo dopo aver assistito impotente alla brusca flessione dei giorni scorsi è rimasto deluso: Bitcoin continua a scendere. Il suo prezzo è tornato al livello minimo dal mese di aprile. Le previsioni ottimistiche di alcuni analisti sembrano non aver rassicurato gli investitori, sono sempre più quelli che scelgono di correre ai ripari e di liquidare le loro posizioni per mettersi al sicuro da un possibile ulteriore ribasso.

Il crollo di Bitcoin: mai così in basso da aprile

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, la criptovaluta si trova a 83.573 dollari. A preoccupare è soprattutto la caduta fatta registrare nel corso delle ultime 24 ore, durante le quali ha perso il 9% circa. L’immagine qui sotto (fonte CoinDesk) mostra l’andamento delle ultime settimane.

L'andamento di Bitcoin nell'ultimo mese (aggiornato al 21 novembre 2025)

Il grafico è particolarmente interessante per due ragioni. La prima è la fotografia del trend negativo innescato da alcuni giorni a questa parte. La seconda è invece quella ben visibile nella parte sinistra, relativa a ottobre, quando Bitcoin è arrivato a far registrare il suo massimo storico sopra i 126.000 dollari.

Come spesso accade, il comportamento di BTC influenza quello degli altri asset appartenenti allo stesso mondo. Sempre con riferimento alle ultime 24 ore, ETH e SOL hanno perso quasi il 18%, BNB e XRP oltre l’8%, DOGE è arrivato quasi a -11% e ADA a -12%.

Va detto che quello delle criptovalute, nonostante ancora legato al concetto di economia decentralizzata, sia sempre più un ambito soggetto agli scossoni che arrivano dal mondo della finanza tradizionale. Le tensioni generate dalle potenziali decisioni sui tagli dei tassi di interesse, le fluttuazioni del mercato azionario.

Tornando a concentrare l’attenzione su Bitcoin, si tratta del peggior mese dal 2022. Nell’ultima giornata è arrivato a toccare brevemente gli 81.600 dollari, prima di risollevarsi fino alla quota attuale. Al momento il Crypto Fear & Greed Index che misura il sentiment che circonda l’asset fa segnare 14, un valore molto alto, di estrema paura.

Cristiano Ghidotti
21 nov 2025
