Dal record al crollo: Bitcoin è tornato sotto i 90.000 dollari

Prosegue il momento buio di Bitcoin. L’asset continua a perdere terreno: il crollo lo ha portato a scendere sotto la soglia dei 90.000 dollari, non accadeva dal mese di aprile. Sembrano ormai molto lontani i picchi di un mese e mezzo fa, quando il nuovo record sopra i 126.000 dollari aveva fatto sperare gli investitori in una nuova età dell’oro. Non è andata così.

Il crollo di Bitcoin: è sceso sotto i 90.000 dollari

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo il prezzo della criptovaluta si attesta a 90.441,25 dollari (fonte CoinDesk), ma nel corso delle ultime 24 ore è sceso fino a toccare gli 89.469,71 dollari, il peggior dato da febbraio. L’ultima giornata ha fatto registrare un calo del 5,50% circa, -12,18% considerando la settimana lasciata alle spalle e -16,74% in un mese.

Il trend non riguarda solo Bitcoin, ma più in generale l’ambito della finanza decentralizzata. Giù anche ETH del 5,36% in un giorno, XRP con -4,52%, DOGE con -4,04% e ADA con -6,23%.

Come sempre accade in questi casi, c’è chi approfitta del crollo di una criptovaluta per acquistarla sperando e credendo in un futuro rialzo. Lo sta facendo anche El Salvador, che ha annunciato di aver messo nel proprio wallet altri 1.090 BTC, per un ammontare pari a circa 100 milioni di dollari. Ora ne controlla quasi 7.500. Ricordiamo che il rapporto tra il paese e l’asset è ormai longevo: già nel 2021 lo ha eletto a moneta a corso legale.

Invitiamo a prendere con le pinze e a considerare con la dovuta attenzione le previsioni sul futuro di Bitcoin che inevitabilmente si susseguiranno in questi giorni. La sua stessa natura rende impossibile anticiparne il comportamento: potrebbe esserci un rimbalzo dietro l’angolo capace di spingere nuovamente il prezzo verso l’alto, ma non è da escludere che il panico generato dalla flessione possa spingere altri investitori a vendere per contenere i danni, affossandolo ancora di più.