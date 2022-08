Fiorentina-Napoli: guardala in streaming su DAZN

I tifosi del Napoli ricordano ancora molto bene e con estremo dolore la partita persa a Firenze contro la Fiorentina il 29 aprile 2018, che di fatto consegnò lo scudetto alla Juventus.

Nei successivi quattro match giocati nel capoluogo toscano, gli azzurri hanno pareggiato una volta e vinto per tre volte consecutive. Quindi, Spalletti e i suoi punteranno a continuare la striscia positiva e a mantenere la vetta della classifica.

Ovviamente dovranno vedersela con una Fiorentina tornata a essere competitiva, anche se per obiettivi minori. Dopo aver sfiorato la retrocessione nella stagione 2020-21, lo scorso anno i Viola sono riusciti a conquistare il settimo posto per accedere alla fase preliminare di Conference League.

La Fiorentina, dopo aver battuto al Franchi il Twente per 2-1, dovrà difendere questo risultato giovedì in Olanda per passare il turno e accedere alla fase a gironi della terza competizione europea.

Il Napoli si troverà di fronte domenica sera una squadra stanca? Sicuramente sì, ma questo non significa nulla. Spalletti conosce bene il valore della Fiorentina e sa che, per vincere, la carta o la stanchezza altrui contano poco.

Firenze tutta attende il Napoli

Sicuramente la Fiorentina avrà il supporto di Firenze tutta per cercare di battere il Napoli dopo più di 4 anni. Ma prima, i tifosi Viola saranno concentrati sul match di Conference, con la speranza che la propria squadra passi il turno.

La partita verrà trasmessa domenica 28 agosto a partire dalle 20.45 su DAZN. Collegamenti dal campo, ultime notizie in merito alle formazioni e statistiche varie faranno da apertura al match.

Oltre a Fiorentina-Napoli, con l’ abbonamento a DAZN si potranno seguire tutte le altre partite della Serie A, la Serie B, La Liga Spagnola e la MLS statunitense.

Per abbonarsi a DAZN, basta cliccare qui e scegliere tra l’abbonamento Standard, a 29,99 euro al mese, o quello Plus, a 39,99 euro al mese.

