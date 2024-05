Fire TV compie 10 anni: così Amazon ha cambiato la TV

Il tempo vola: sono passati 10 anni dal lancio del primo dispositivo Fire TV. Nell’occasione, Amazon ripercorre le tappe principali di un lungo percorso, fatto di evoluzione tecnologia e integrazione di nuove funzionalità, giunto oggi a proporre la linea Fire TV Stick a prezzi molto accessibili.

Amazon ripercorre i 10 anni di Fire TV

L’obiettivo di Amazon con la gamma di prodotti Fire TV è stata chiara fin da subito: permettere a chiunque, con una spesa contenuta, di trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming e non solo. Fino a oggi ne sono stati venduti 250 milioni in tutto il mondo, per oltre 100 miliardi di ore di utilizzo.

10 anni di Fire TV, le tappe dell’evoluzione

2014: lancio del primo dispositivo Fire TV con un tasto microfono sul telecomando per la ricerca e il controllo vocale;

2015: arriva Alexa per interagire con la smart home;

2016: il telecomando vocale si aggiorna con l’arrivo del primo Fire TV Stick;

2017: arrivano sul mercato i primi televisori con piattaforma Fire TV integrata;

2018: debutta il Fire TV Cube che abilita l’interazione a mani libere con Alexa;

2019: la seconda generazione del dispositivo introduce la funzione Local Voice Control che rende più veloce l’esecuzione dei comandi vocali;

2020: funzioni come Text Banner rendono la visione della TV più accessibile a tutti, anche a chi soffre di problemi alla vista;

2021: Amazon lancia la sua prima gamma di Smart TV con Fire TV;

2022: esordio del supporto per lo streaming audio con apparecchi acustici e della modalità Ambiente;

2023: arriva sul mercato Fire TV Stick 4K Max, il modello più evoluto di sempre, con la connettività Wi-Fi 6E;

2024: l’intelligenza artificiale introduce AI Art nella modalità Ambiente per creare opere d’arte con l’IA generativa.

Non è tutto. A partire da oggi, negli Stati Uniti è possibile chiedere ad Alexa di trovare contenuti personalizzati utilizzando il linguaggio naturale. Non sappiamo quando la novità arriverà in Italia con supporto alla nostra lingua.

In questi giorni, Amazon propone tutti i modelli in sconto, con offerte dedicate, giusto in tempo per l’inizio degli Europei di calcio. Eccole.