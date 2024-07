Monitor BenQ 24 pollici a 89,99€: OCCASIONE Amazon (-24%)

Hai bisogno di un nuovo monitor, ma non puoi spendere troppo? Nessun problema, perché su Amazon puoi acquistare questo schermo BenQ da 24 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz a soli 89,99 euro invece del prezzo consigliato di 119.

Monitor BenQ GW2490E: le caratteristiche

La frequenza di aggiornamento a 100Hz rende questo monitor adatto anche per le sessioni di gaming, per darti un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Il tutto mentre sfrutti un pannello IPS Full HD capace di regalarti immagini nitide e colori vividi con ben tre modalità: Gioco, Coding ed ePaper. Quest’ultima è ideale per la lettura dei documenti digitali, senza stancarti la vista.

Il benessere degli occhi è al centro dell’esperienza offerta da questo monitor come dimostra la tecnologia Low Blue Light Plus che filtra le radiazioni blu-violette dannose, mantenendo comunque colori brillanti e vividi.

Altra tecnologia interessante è Brightness Intelligence, insieme alla sua seconda generazione B.I.Gen2, che regola automaticamente la luminosità in base ai contenuti sullo schermo e all’illuminazione circostante.

Con soli 89,99 euro puoi avere dunque un monitor che offre prestazioni elevate, un’esperienza visiva eccezionale e una protezione efficace per i tuoi occhi. Acquistalo ora.