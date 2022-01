Fire TV Stick 4K Max in FORTE SCONTO su Amazon (-38%)

La Fire TV Stick 4K Max si trova in offerta su Amazon a 39,99€, con uno sconto del 38% e ben 25 euro di risparmio rispetto al prezzo solito. Si tratta dell'ultima versione della famosa chiavetta smart di Amazon, nonchè la più potente di tutta la line-up Fire TV Stick.

La Fire Stick 4K rende Smart qualunque TV o monitor dotati di interfaccia HDMI. Consente di riprodurre contenuti multimediali delle principali piattaforme di video streaming, come Netflix, Prime Video, DAZN e molte altre, in risoluzione 4K UltraHD. Per installare il dispositivo basta collegarlo ad uno degli ingressi HDMI del TV o monitor che si intende utilizzare, collegando poi la Stick all’alimentazione tramite l’apposito cavo in dotazione.

Basta poi accendere la Stick, connetterla alla rete via WiFi e si ha subito acceso a tutti i principali servizi di streaming video e non solo. La nuova Fire TV Stick Max è dotata di WiFi 6 e supporta la risoluzione 4K, il telecomando di nuova generazione presenta 4 tasti per l'accesso rapido a Netflix, Prime Video, Disney+ e Amazon Music.

Inoltre, utilizzando il microfono integrato nel telecomando fornito in confezione è possibile richiamare l'assistente vocale Alexa. Basta tener premuto l'apposito tasto e tramite i comandi vocali l’intelligenza artificiale mostra sulla TV tutto ciò che le viene chiesto.

Oggi la Fire TV Stick 4K Max è disponibile in offerta su Amazon a 39,99€, un ottimo sconto per la chiavetta smart più apprezzata sul mercato, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.