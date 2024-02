Fire TV Stick 4K: il nuovo modello al 43% di SCONTO su Amazon

Scegli il massimo dell’intrattenimento, rendi smart qualsiasi televisore grazie la nuova Fire TV Stick 4K. Un oggetto essenziale per avere accesso comodo e preciso a tutti i tuoi contenuti preferiti sulle piattaforme di streaming live e on demand. Oggi la acquisti al 43% di sconto su Amazon. Non perdere questa incredibile occasione. Questo prezzo da Black Friday non c’è sempre e ora è una vera e propria fortuna. Essendo cliente Prime non solo hai la consegna gratuita, ma puoi anche pagare da 8 euro al mese, per 5 mesi, a tasso zero.

Fire TV Stick 4K: la scelta perfetta per una televisione smart

La nuovissima Fire TV Stick 4K è un’ottima soluzione al tuo intrattenimento senza limiti. Si collega direttamente all’attacco HDMI del tuo televisore e, una volta connessa alla rete di casa, grazie al supporto WiFi 6, sei subito nelle tue piattaforme di streaming live e on demand preferite. Goditi immagini perfette in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision e HDR10+. Questo strumento è adatto anche su TV più moderne se vuoi avere un ecosistema perfettamente integrato con il tuo abbonamento Prime e il telecomando con Alexa.

Acquistala adesso al 43% di sconto. Dedicata a tutti i clienti Prime, questa offerta non devi assolutamente fartela scappare. Perciò, se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.