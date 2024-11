Fire TV Stick 4K e Ring Intercom a soli 42€ per il Black Friday

Il bundle che include Fire TV Stick 4K e Ring Intercom proposto al prezzo di soli 42,99 euro si candida a essere una delle migliori offerte nella Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi su Amazon. I due dispositivi, acquistati separatamente, costerebbero 169,98 euro (69,99 euro e 99,99 euro): vale a dire che c’è un risparmio di ben 126,99 euro. È davvero imperdibile, anche per fare due regali di Natale hi-tech.

Fire TV Stick 4K e Ring Intercom a soli 42€

Il primo è lo stick HDMI per lo streaming dei contenuti multimediali a risoluzione Ultra HD da tutte le piattaforme (Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay, Infinity, Disney+ e così via), con telecomando in dotazione e compatibilità con Alexa per l’interazione vocale. Il secondo, invece, è l’apparecchio che rende il citofono smart, permettendo di controllarlo anche da remoto (verifica la compatibilità con il modello installato a casa tua). Scopri di più sulla pagina dedicata.

Al prezzo di soli 42,99 euro, il bundle con Fire TV Stick 4K e Ring Intercom si vende da sé. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito. Non c’è bisogno di attivare coupon, lo sconto di 126,99 euro rispetto all’acquisto separato è applicato in automatico, devi solo metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

La pagina dedicata alla Settimana del Black Friday di Amazon, disponibile all’indirizzo amazon.it/blackfriday, è il punto di riferimento per conoscere tutte le promozioni più vantaggiose. Da oggi e fino al 2 dicembre, comunque, ti guideremo nella scelta delle offerte più interessanti anche qui, concentrandoci soprattutto su informatica, elettronica e soluzioni per la casa intelligente.