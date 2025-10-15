Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia

Presentati a fine settembre, i nuovi prodotti Amazon arrivano oggi ufficialmente in Italia. La fase di preordine è terminata ed è possibile acquistare Fire TV Stick 4K Select, Ring Outdoor Camera Pro e la videocamera esterna Blink con proiettore con disponibilità immediata.

I nuovi prodotti Amazon arrivano in Italia

Partiamo da Fire TV Stick 4K Select, in vendita a 54,99 euro. New entry nel catalogo di dongle HDMI, supporta tutti i principali servizi di streaming e, a breve, anche il cloud gaming di Xbox. Ha un nuovo sistema operativo, sfrutta appieno i televisori Ultra HD e la tecnologia HDR10+. Tutto il necessario è incluso nella confezione.

Ring Outdoor Camera Pro è la novità per la sicurezza domestica, una telecamera di videosorveglianza con tecnologia Retinal Vision, sensore 4K, intelligenza artificiale avanzata, zoom potenziato fino a 10x, visione notturna adattiva e rilevamento del movimento 3D. La puoi acquistare a 199,99 euro.

Concludiamo con la videocamera esterna Blink con proiettore. Proposta a 94,99 euro, è wireless, versatile e facile da installare, dotata di un potente faretto LED da 700 lumen che si attiva quando rileva un movimento. La batteria interna dura fino a due anni.

Per tutti i nuovi dispositivi Amazon che arrivano oggi in Italia c’è la disponibilità immediata con la consegna gratis a domicilio assicurata entro domani.