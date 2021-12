Fire TV Stick e il tuo televisore è SMART (22€)

Fire TV Stick torna in promozione su Amazon: questo prodottino è un vero gioiello dal momento che ti permette di dare vita al tuo televisore obsoleto trasformandolo istantaneamente in un dispositivo Smart. Con appena 22,99€, grazie al ribasso del 43%, infatti, hai a portata di mano qualunque genere di applicazione dedicata allo streaming. Come si usa? Tra due secondi te lo spiego.

Prima, però, mi sembra giusto dirti che se possiedi un abbonamento Prime lo ricevi in tempo per Natale così magari ti togli anche un regalo dell'ultimo momento dai pensieri. Se non sei ancora abbonato, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.

Come utilizzare la tua Fire TV Stick

Basta collegarla al la porta HDMI del tuo televisore e tac: è subito operativa. Arriva a casa tua con un comodissimo telecomando e oltre ai semplici lussi dello streaming, ti permette di ottenere persino Amazon Alexa dal momento che è integrata. Ovviamente devi avere una connessione WiFi in casa, ma insomma, chi è che non la ha?

Con un tocco, quindi, il tuo dispositivo è capace di accedere a Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e tantissime altre applicazioni ancora. È semplicissimo da capire come funziona dal momento che devi premere un semplice tasto e poi è tutto operativo.

Acquista subito la tua Fire TV Stick su Amazon a soli 22,99 euro. Non perdere l'occasione perché lo sconto in atto è veramente pazzesco. Inoltre puoi decidere di pagarlo anche con le cinque rate mensili offerte dall'e-commerce che sono prive di costi aggiuntivi.