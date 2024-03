Fire TV Stick Lite: la più venduta è in sconto per le offerte di primavera

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non poteva che tornare in sconto anche la Fire TV Stick Lite, la versione più venduta dei celebri lettori multimediali Amazon da collegare direttamente alla TV o ad un monitor. Oggi il prezzo è di soli 26,99 euro invece di 34,99 per un risparmio del 23%.

Fire TV Stick Lite: la più conveniente

Fire TV Stick Lite arriva a casa con il telecomando vocale Alexa incluso nella confezione pronta per offrirti tutto ciò di cui hai bisogno per trasformare una vecchia TV o un monitor in una Smart TV completa di tutto quello che serve per il tuo intrattenimento.

Grazie al modello Lite puoi goderti uno streaming rapido in Full HD su tutte le piattaforme più famose come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre ancora. Ti basta collegarla alla porta HDMI dello schermo, inserire i tuoi dati di accesso Amazon e cominciare subito la visione.

Il nuovo telecomando vocale Alexa | Lite ti permette di chiedere ad Alexa di trovare e riprodurre i tuoi film e programmi TV preferiti su varie app. Inoltre, puoi anche ascoltare la musica attingendo da numerosi servizi come Amazon Music, Spotify e altri ancora.

Infine, se hai dispositivi per la casa intelligente puoi chiedere direttamente ad Alexa di gestirli tramite il tuo telecomando, per un’esperienza davvero completa.

Approfitta quindi di questo sconto primaverile e portati a casa la Fire TV Stick Lite a soli 26,99 euro.