Fire TV Stick, streaming in 4K con sconti fino al 42%

Qualità e comodità della Fire TV Stick di Amazon sono cose ormai note da tempo. Lo sconto del 42%, invece, è una gradita novità di questi giorni. Quest’ultimo elemento è quello che fa la differenza, quello al quale occorre porre attenzione nel momento in cui si fa la propria scelta.

Grazie alla Fire TV Stick 4K si possono ottenere immagini alla massima definizione disponibile, ma si può altresì accedere ad una interfaccia velocizzata dalle migliorate potenzialità del dongle rispetto alle generazioni antecedenti. Altro vantaggio evidente sono i pulsanti di selezione diretta disponibili sul telecomando, con i quali poter passare a Prime Video, Netflix, Disney+ o Amazon Music senza dover passare per il menu principale.

Il prezzo è pari a 34,99 euro ancora per 11 giorni o fino ad esaurimento delle scorte disponibili, dunque con uno sconto pari addirittura al 42%. Si tratta infatti del top di gamma tra le opzioni disponibili, il dongle più avanzato dell’intera produzione insieme alla versione “Max” che offre in più ulteriore velocità computazionale e piena compatibilità con Wi-Fi 6 (in questo caso lo sconto è del 38% e il prezzo è pari a 39,99 euro).

Alla luce della facilità di ammortizzare la differenza di prezzo, ed in virtù delle potenzialità aggiuntive disponibili, scegliere la Fire TV Stick 4K Max sembra essere a questi livelli di sconto la scelta migliore in assoluto: ci si guadagna in reattività di interfaccia ed in bontà di connessione, riscuotendo rapidamente tutto il piacere che si è voluto acquistare con pochi euro di spesa supplementare.

