Firefly 3 di Adobe semplifica l'uso degli strumenti AI di Photoshop

Adobe sta integrando in Photoshop nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di offrire agli utenti maggiore controllo sui progetti creativi. Questi tool, alimentati dal nuovo modello Firefly 3, sono disponibili da oggi in versione beta sull’app desktop e saranno accessibili nel corso dell’anno, come annunciato da Adobe stesso.

Reference Image: una svolta nella generazione di immagini

Lo strumento più rivoluzionario tra le nuove funzionalità di Photoshop è Reference Image (l’immagine di riferimento). Questo tool permette agli utenti di caricare immagini di riferimento per guidare l’output generato dall’AI di Adobe. In questo modo, Photoshop può fare corrispondere elementi simili per stile e colore tra l’immagine di riferimento e quella generata. Fornendo una propria immagine, si ha quindi, la possibilità di orientare la generazione dell’AI verso determinate caratteristiche di stile e contenuto.

Gli utenti devono però assicurarsi di possedere i diritti sulle immagini di riferimento caricate. Adobe sta sviluppando con la sua Content Authenticity Initiative un tag universale “do not train” per bloccare l’utilizzo non autorizzato come riferimento. Nonostante la responsabilità legale ricada sull’utente, Adobe dichiara che questo nuovo strumento di riferimento è comunque “sicuro per uso commerciale”, un vantaggio rispetto ad altri modelli IA generativi concorrenti.

Altri strumenti di AI generativa in Photoshop

Oltre a Reference Image, la beta di Photoshop include altri strumenti di intelligenza artificiale, che per modificare sfondi, migliorare dettagli, creare variazioni di immagini esistenti e generare contenuti completamente nuovi a partire dal testo.

Generate Background : sostituisce o crea nuovi sfondi per foto prodotti

: sostituisce o crea nuovi sfondi per foto prodotti Enhance Detail : aumenta nitidezza e chiarezza delle immagini

: aumenta nitidezza e chiarezza delle immagini Generate Similar : parte da un’immagine generata con Firefly e ne produce di simili

: parte da un’immagine generata con Firefly e ne produce di simili Generate Image: genera un’intera immagine da una descrizione testuale

Firefly 3, con capacità di generazione di immagini superiori alla versione precedente, è ora accessibile a tutti in beta pubblica globale tramite l’app web Firefly. Questa release offre una qualità fotorealistica senza precedenti. Inoltre, il nuovo modello di Adobe è in grado di comprendere richieste di testo lunghe e descrittive e può produrre un testo più chiaro nelle immagini generate.

Nuovi strumenti per accelerare i processi creativi

Adobe inoltre, sta introducendo in Photoshop alcuni nuovi strumenti standard che possono velocizzare i processi creativi. Tra questi, spicca Adjustment Brush (il pennello di regolazione), che consente agli utenti di apportare modifiche come le regolazioni del colore a sezioni specifiche di un’immagine. È presente anche un nuovo Preset di regolazione per modificare rapidamente un’immagine utilizzando dei filtri e un Browser di font migliorato che consente agli utenti di accedere in tempo reale agli oltre 25.000 font presenti nel cloud di Adobe senza uscire dall’applicazione di Photoshop.