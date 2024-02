Firefox 123 introduce le anteprime delle schede

Firefox 123 è la nuova versione del browser di Mozilla, uscita pochi giorni fa. Tra le novità, c’è la funzione delle anteprime delle schede, simile a quella presente in altri browser come Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera e Brave Browser. Questa funzione mostra una miniatura della pagina web quando si passa il mouse sopra una scheda. Può essere utile per vedere il contenuto di una scheda senza doverla aprire.

Come attivare le anteprime delle schede in Firefox

Mozilla ha introdotto le anteprime delle schede in Firefox Nightly all’inizio del mese, prima di portarle nella versione stabile. Tuttavia, le anteprime delle schede non sono abilitate di default, probabilmente perché ci sono ancora dei bug da risolvere. Non c’è un’opzione che si possa attivare dalle impostazioni del browser. Bisogna invece modificare la configurazione avanzata. Ecco come fare.

Aprire about:config. Cliccare su Accetta il rischio e continua. Inserire il seguente testo browser.tabs.cardPreview.enabled nella barra di ricerca. Il valore di default è false. Fare doppio clic per cambiarlo in true.

Nota: anche browser.tabs.cardPreview.showThumbnails deve essere impostato su true.

Non c’è bisogno di riavviare il browser dopo aver fatto le modifiche. Per testare se funziona, aprire alcune schede e passare il mouse sopra di esse. Firefox mostrerà le anteprime delle schede. Da notare che la funzione funziona solo con le schede attive, cioè quelle che sono caricate. Quindi le schede che sono scaricate (al riavvio del browser) o quelle che sono state sospese da estensioni come Auto Tab Discard non mostreranno le anteprime delle schede. Bisognerà cliccare su di esse per renderle attive.

Come velocizzare le anteprime delle schede in Firefox

Se si pensa che le anteprime delle schede siano troppo lente, si può cambiare un’altra impostazione. Cercare la seguente impostazione: browser.tabs.cardPreview.delayMs. Il valore di default è 1000ms (1 secondo), quindi le anteprime delle schede appaiono 1 secondo dopo aver spostato il cursore su una scheda. Ridurre il valore a 500ms o meno per diminuire il ritardo. Si può impostare a 200ms per far apparire le anteprime istantaneamente.

Firefox 123 include anche un nuovo strumento per segnalare i problemi di compatibilità web

Firefox 123 ha anche un nuovo strumento per segnalare i problemi di compatibilità web. Anche questo è un’impostazione nascosta. Seguire gli stessi passaggi indicati sopra e cercare extensions.webcompat-reporter.enabled. Impostare il valore su True per attivarlo. Per usare lo strumento, visitare un sito web e cliccare su Menu di Firefox > Aiuto. Si dovrebbe vedere un’opzione che dice “Segnala problema del sito”.

Come vedere le miniature di più schede contemporaneamente

Se si vuole vedere le miniature di più schede contemporaneamente, si può usare l’estensione Panorama Tab Groups per vedere le anteprime e anche per organizzare le schede in gruppi. Detto questo, il supporto nativo per le anteprime delle schede è un passo avanti, è sempre meglio che usare un’estensione che potrebbe diventare obsoleta e non più supportata o funzionante.

Speriamo che Mozilla aggiunga anche il supporto per i gruppi di schede e le schede verticali a Firefox, che gli utenti chiedono da tempo.