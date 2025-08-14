 Giornata Mondiale della Fotografia: metti i tuoi scatti al sicuro con pCloud
La Giornata Mondiale della Fotografia è in arrivo la prossima settimana. Per l'occasione, pCloud lancia delle offerte da non perdere.
Martedì 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, l’occasione perfetta per dare nuova vita ai tuoi ricordi e custodirli in un luogo sicuro. Se ami scattare foto e girare video, sai quanto sia facile riempire la memoria del telefono in piena estate, tra tramonti tropicali, tuffi in mare e momenti indimenticabili con amici e famiglia.

Per non rischiare di perdere nulla, esistono soluzioni cloud che ti permettono di archiviare e organizzare ogni immagine in totale sicurezza. Tra queste, pCloud si distingue non solo per la semplicità d’uso, ma anche per la promozione attiva in questi giorni. Chi si iscrive oggi riceve subito 10 GB di spazio gratuito per iniziare a salvare foto e video senza pensieri. E tutti i piani Premium sono in fortissimo sconto.

Giornata Mondiale della Fotografia: preserva ogni scatto con il backup automatico

In vista del 19 agosto, pCloud offre un sistema completo per proteggere e valorizzare i tuoi ricordi visivi. Grazie alla funzione di Caricamento automatico, ogni nuova foto o video presente nella galleria del tuo smartphone viene caricato in cloud senza dover fare nulla, liberando immediatamente spazio sul dispositivo per continuare a scattare.

Il servizio include un Virtual Drive, che ti consente di sincronizzare interi album e accedervi ovunque tu sia, da computer o telefono, mantenendo sempre una copia sicura dei tuoi file più importanti. La condivisione personalizzata ti permette di inviare link dedicati a clienti, amici o familiari, aggiungendo anche elementi grafici o branding per rendere ogni invio più professionale.

Sul fronte sicurezza, pCloud utilizza crittografia TLS/SSL e offre l’opzione di crittografia a conoscenza zero, garantendo che solo tu possa accedere ai tuoi contenuti. Tutti i piani includono anche funzioni come VPN illimitata, backup da servizi esterni (Dropbox, Google Drive, Google Photos, OneDrive, Facebook), riproduzione diretta di musica e video e autenticazione a due fattori per la massima protezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

