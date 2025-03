Firefox 163.0.3 risolve i problemi di lentezza su TikTok

Buone notizie per chi usa TikTok su Firefox. L’ultimo aggiornamento del browser, la versione 163.0.3, risolve i problemi di performance che affliggevano la piattaforma social. Il changelog di Firefox 163.0.3 è scarno ma significativo: un solo fix, ma che punta dritto al cuore del problema. Mozilla ha lavorato sulla velocità di formattazione delle date, riuscendo a migliorare in modo significativo la reattività di TikTok.

Firefox più veloce su TikTok con l’aggiornamento 163.0.3

Prima di questo aggiornamento, molti utenti di Firefox riscontravano gravi problemi di prestazioni durante la navigazione su TikTok. Dopo aver scrollato diversi video e aver provato ad aprire una pagina profilo, il browser diventava estremamente lento. I video vanno a scatti e l’interfaccia è meno reattiva.

A differenza di Firefox, i browser basati su Chromium (come Chrome ed Edge) non soffrivano dello stesso problema, facendo sospettare un’incompatibilità specifica tra TikTok e il motore di rendering di Mozilla. Le segnalazioni si sono moltiplicate su Bugzilla e Reddit, finché Mozilla non ha preso in mano la situazione.

Firefox 163.0.3 arriva dopo altri due aggiornamenti per la versione 163.0. La 163.0.1 aveva risolto problemi con i limiti di dimensione dei cookie, che causavano anomalie nella retention dei login e in altre funzionalità legate allo stato. Aveva anche corretto la scorciatoia Ctrl/Cmd + L che non funzionava.

Se si vuole godere l’esperienza migliorata di TikTok su Firefox, basta aggiornare il browser alla versione 163.0.3. Si possono trovare le note di rilascio nella documentazione ufficiale di Mozilla. Firefox è disponibile per il download dal sito web ufficiale e, per gli utenti di Windows 10 e 11, anche dal Microsoft Store.