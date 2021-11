Firefox 94: molte novità per desktop e mobile

Solitamente le novità più importanti riguardano la versione desktop, ma stavolta Mozilla ha focalizzato l'attenzione verso il browser mobile. Firefox 94 per Android e iOS ha infatti una nuova interfaccia home personalizzabile che consente di scegliere quali sezioni visualizzare. Su desktop sono invece disponibili nuovi temi colorati e diversi miglioramenti prestazionali.

Firefox 94 per Android e iOS

La nuova interfaccia di Firefox 94 per Android visualizza quattro sezioni che permettono di velocizzare l'esperienza di navigazione. Nella schermata home ci sono le schede aperte di recente, gli ultimi segnalibri salvati, le ricerche più recenti raggruppate per argomento (ultimi 14 giorni) e gli articoli consigliati da Pocket (non in Italia). La visualizzazione delle singole sezioni può essere attivata/disattivata nelle impostazioni (i tre puntini in alto a destra), scegliendo la voce “Personalizza pagina…“.

Su iOS sono invece disponibili solo due sezioni (schede aperte e segnalibri). Per evitare un eccessivo affollamento, Mozilla ha implementato la funzionalità “Schede inattive” su Android. Se l'utente attiva l'opzione “Sposta le vecchie schede nella sezione Inattive” in Impostazioni > Schede , le schede non visualizzate da due settimane verranno nascoste. Su iOS arriverà nei prossimi mesi.

Firefox 94 per desktop

La principale novità di Firefox 94 per Windows, macOS e Linux è denominata Colorways. Si tratta di sei temi colorati che saranno disponibili per un tempo limitato (le prossime due release).