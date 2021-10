Firefox 93 per Android: password al sicuro

Mozilla ha annunciato una serie di novità che garantiscono una maggiore sicurezza per le password conservate nel browser. Le nuove funzionalità, tra cui auto-riempimento e protezione tramite riconoscimento biometrico, saranno disponibili da martedì prossimo, quando verrà rilasciato Firefox 93 per Android.

Gestione delle password in Firefox per Android

Ottobre è il mese della consapevolezza sulla sicurezza informatica (Cybersecurity Awareness Month), quindi Mozilla ha pubblicato un post per evidenziare i rischi correlati alla scelta di una password facile da ricordare per gli utenti, ma anche facile da rubare per i cybercriminali. In base ai dati forniti dal sito Have I Been Pwned, nei database sottratti a vari servizi online sono presenti molte password derivate dai nomi di supereroi.

Le tre funzionalità incluse in Firefox 93 per Android eviteranno di commettere questo errore. Innanzitutto, quando l'utente crea un nuovo account in ogni app installata sul dispositivo, la password può essere salvata nel browser e utilizzata anche su desktop. Invece di aprire una pagina separata è possibile sfruttare l'auto-riempimento della password per effettuare l'accesso alle app. Se l'utente usa un account Firefox, tutte le password verranno sincronizzate tra mobile e desktop.

Infine, la prossima versione del browser per Android consentirà di sfruttare il riconoscimento biometrico (impronta digitale o volto) per l'accesso alle password. Mozilla ricorda inoltre che il servizio Firefox Monitor permette di verificare se l'email è stata rubata. Per evitare il furto dei dati personali è possibile utilizzare Mozilla VPN, ad esempio quando si accede ad Internet tramite una rete WiFi pubblica.