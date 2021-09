Firefox Suggest: suggerimenti per le ricerche

Mozilla ha annunciato una nuova funzionalità che mostra link rilevanti alle pagine web quando l'utente effettua una ricerca nella barra degli indirizzi. Firefox Suggest, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, può essere personalizzata e disattivata nelle impostazioni. Mozilla garantisce quindi il massimo rispetto della privacy.

Firefox Suggest per ricerche più precise

Firefox può già visualizzare suggerimenti nella barra degli indirizzi (nota come Awesome Bar), considerando cronologia, segnalibri e schede aperte. Suggest aggiunge altre fonti di informazione, tra cui Wikipedia, articoli Pocket, recensioni e contenuti da partner affidabili. Digitando ad esempio “Costa Rica” viene mostrato il link alla pagina su Wikipedia:

Il browser visualizza anche suggerimenti sponsorizzati e suggerimenti contestuali. Questi ultimi sono disponibili solo se l'utente concede a Mozilla il permesso di raccogliere alcuni dati, tra cui le query di ricerca, i clic sui suggerimenti e la posizione geografica.

Mozilla specifica che i dati non contengono informazioni personali. La posizione geografica viene derivata dall'indirizzo IP, ma quest'ultimo viene eliminato subito dopo. In ogni caso è possibile attivare/disattivare Firefox Suggest in qualsiasi momento nelle impostazioni del browser e scegliere le fonti dei suggerimenti. Non è noto se e quando la funzionalità arriverà anche in Italia.