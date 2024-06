Firefox: anteprima delle schede attiva di default

Con la versione preview 128.0a1 di Firefox, che è stata distribuita nelle scorse ore attraverso il canale Nightly, la visualizzazione delle anteprime delle schede aperte nel browser è attiva di default. In precedenza, invece, per abilitare la funzionalità, implementata in versione preliminare in Firefox con l’aggiornamento 123.0, era necessario intervenire personalmente su alcune impostazioni.

Firefox: anteprima delle schede aperte abilitata per impostazione predefinita

Da tenere presente che si tratta di una feature già disponibile da tempo sui browser concorrenti, come Chrome ed Edge, motivo per cui per Firefox costituisce un passo in avanti di particolare rilievo.

Tra le altre novità che la nuova versione di anteprima di Firefox porta in dote vi è una gestione più intuitiva delle schede, l’aggiunta della lingua Saraiki (un dialetto della lingua panjabi), l’abilitazione dello streaming di contenuti protetti da siti come Netflix anche in modalità Anonima e novità per la finestra relativa alla cancellazione dei dati e dei cookie dell’utente.

Invece, per attivare la visualizzazione in anteprima delle schede aperte nelle versioni di Firefox precedenti è necessario accedere alla pagina about:config e modificare le seguenti impostazioni.

browser.tabs.cardPreview.enabled – impostare il valore su “true”

– impostare il valore su “true” browser.tabs.cardPreview.showThumbnails – impostare il valore su “true”

– impostare il valore su “true” browser.tabs.cardPreview.delaMs – indicare il tempo di delay in millisecondi

Per i prossimi aggiornamenti, poi, Mozilla fa sapere che è previsto un incremento delle prestazioni del browser, il miglioramento dell‘accessibilità, la revisione dei menu, la possibilità di raggruppare le schede aperte, una nuova gestione dei profili e cambiamenti per le impostazioni per la privacy. Inoltre l’aggiornamento 130.0 introdurrà la generazione automatica delle didascalie delle immagini, come anticipato nel corso degli ultimi giorni.