Fisco: online i modelli 730, Certificazione Unica, IVA e 770

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, dopo la precedente pubblicazione delle bozze risalenti al mese di dicembre, sono ora online in versione definitiva i vari modelli 730, 770, IVA e Certificazione Unica.

730, Certificazione Unica, Iva e 770

Così l'Agenzia:

Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la possibilità nella CU di indicare nuove detassazioni del reddito, e l’inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19. Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

I modelli sono stati pertanto confermati rispetto all'adozione delle novità relative alle dichiarazioni per l'anno in corso: entrano in ballo il “bonus musica“, l'estensione del Superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il credito d'imposta per l'acquisto con IVA della prima casa per gli Under 36 e altro ancora. Tra le novità nel modulo IVA, inoltre, è citata l'applicazione dell'imposta per il mondo e-commerce.

I modelli sono online e potranno essere sfruttati in occasione delle relative scadenze per l'invio all'Agenzia delle Entrate ed il relativo pagamento delle imposte correlate.