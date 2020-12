Agenzia delle Entrate: bozze 2021 per 730, Unica e 770

A partire da oggi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770 (ivi comprese le relative istruzioni per ciascuna modulistica). L’Agenzia preannuncia diverse novità per l’annata in corso:

Nel nuovo 730, ad esempio, fanno il loro ingresso il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il Superbonus al 110% e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre ad alcune modifiche in tema di beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento.

Ma le novità sono distribuite su tutti i tipi di dichiarazione, dalla Certificazione Unica (“fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020“) al 770 (“nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020“).

Tutte le bozze e la relativa documentazione sono disponibili qui.