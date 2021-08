Fitbit Charge 5: schermo a colori e nuovo design

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, Google ha finalmente annunciato il Fitbit Charge 5. Rispetto al precedente modello ci sono diverse novità, tra cui un design aggiornato e soprattutto uno schermo AMOLED a colori. Gli utenti italiani possono già ordinarlo sul sito ufficiale, ma per la spedizione dovranno attendere fine settembre.

Fitbit Charge 5: specifiche e prezzo

Il Fitbit Charge 5 possiede una cassa in alluminio, vetro e resina, mentre il cinturino è in silicone. Il fitness tracker ha uno schermo AMOLED di circa 1,04 pollici con bordi arrotondati. Anche i lati del telaio sono curvi, mentre lo spessore è il 10% inferiore a quello del Charge 4. Non ci sono pulsanti. Le strisce argentate lungo i due lati nascondono i sensori per l'elettrocardiogramma (che rileva la fibrillazione atriale) e l'attività elettrodermica o risposta galvanica della pelle (che indica il livello di stress).

Il dispositivo integra inoltre i sensori per misurare i battiti cardiaci, la saturazione di ossigeno nel sangue, la temperatura corporea e la qualità del sonno. È presente anche il GPS, quindi non è necessario il collegamento allo smartphone (possibile tuttavia tramite Bluetooth). Il chip NFC permette invece di effettuare pagamenti contactless con Fitbit Pay.

Sono ovviamente supportate diverse modalità di allenamento e la ricezione di notifiche per chiamate, messaggi, calendario e app. Le funzionalità più avanzate richiedono l'abbonamento Fitbit Premium (8,99 euro/mese), ma gli utenti che acquistato il Charge 5 ricevono sei mesi gratis. Il prezzo del fitness tracker è 179,99 euro.