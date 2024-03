Fitbit Luxe STRONCATO il prezzo: al polso un gioiellino salute e sport

Non perdere di vista il benessere sia fisico che mentale. Con una smart band dalla portata di Fitbit Luxe hai tutto a portata di polso, nel vero senso della parola. Sottile, non ingombrante e perfetta da indossare tutti i giorni. Sia per lui che per lei, questo è l’accessorio indispensabile.

Visto che su Amazon il prezzo è letteralmente dimezzato, non perdere tempo. Portala immediatamente a casa con un solo click. In questo modo approfitti dello sconto del 47% sul prezzo di listino e l’acquisti a soli 79€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fitbit Luxe, una smart band che tiene sotto controllo benessere e sport

Bella, curata nei minimi particolari e con abbonamento premium in regalo. Fitbit Luxe è un prodotto che supera le aspettative e per la quotidianità si rivela un alleato sensazionale. Come ti dicevo, rispetto ai classici smartwatch questo accessorio ha un vantaggio: ha dimensioni così da darti il feeling di un bracciale al polso per risultare sempre comodo.

Il display allungato e luminoso e ti fa leggere i vari dati in un secondo. Pensa che al suo interno ha dei sensori integrati che sono dedicati a funzioni specifiche come i minuti in zona attiva quando ti alleni, lo studio del sonno e dello stress. Per capirli in modo immediato ti viene fornito un numero da 1 a 100 così sai cosa migliorare.

Non solo è perfetta per tutti i giorni ma non la devi neanche rimuovere ogni sera. La batteria ha un’autonomia di 6 giorni e se questo non è sufficiente, sappi che è totalmente impermeabile.

Non te la perdere ora che è disponibile a metà prezzo su Amazon. Collegati subito in pagina per acquistare la tua Fitbit Luxe a soli 79€ con un click.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.