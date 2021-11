Fitbit, maratona Black Friday: sconti fino al 45%

Il Black Friday è una maratona e chi meglio di Fitbit poteva arrivare in forma all'ultimo chilometro? La linea di smartwatch, sportwatch e smart band del gruppo, infatti, vede prezzi affossati anche in queste ore di pre-Cyber Monday, offrendo una lunga serie di opportunità per quanti vogliono mettersi al polso la propria pulsione alla corsa, all'allenamento, alla fatica e all'abnegazione.

Maratona Fitbit

Le offerte Fitbit vanno dal -27% al -45%, dunque con sconti decisamente in clima “Black Friday”. Ecco i migliori modelli in vetrina:

L'intera gamma con sconti a doppia cifra insomma, in alcuni casi addirittura con prezzo praticamente dimezzato. Il Black Friday di Fitbit, insomma, è ancora qui ed ogni singolo modello è una perfetta idea regalo per adulti e bambini.

Ci son buone probabilità che sotto l'albero in molti possano trovarsi un Fitbit, insomma. Con questi prezzi, del resto, l'opzione è di gran lunga valida.