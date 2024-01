Fitbit Versa 4 per un polso TECH che durante lo sport fa la DIFFERENZA

Uno smartwatch dedicato a chi è interessato all’attività sportiva. Se vuoi tenere traccia di tutti i movimenti e i cambiamenti che il tuo corpo raggiunge mentre ti alleni allora Fitbit Versa 4 è proprio il dispositivo che fa al tuo caso. Bello, comodo e con funzioni molto interessanti.

Fitbit Versa 4, uno smartwatch che al polso fa la differenza

È disponibile in tre colorazioni differenti molto belle e uniche nel loro genere, scegli quella che più si adatta al tuo stile e non ne fare a meno. Con Fitbit Versa 4 al tuo polso puoi stare sicuro: costruisci un diario di bordo molto dettagliato con cui poter analizzare i cambiamenti del tuo corpo in una sola mossa.

Naturalmente è un compagno che si adatta a un utilizzo quotidiano: indossalo tutti i giorni e tutto il giorno per avere una marcia in più. Al suo interno ci sono dei sensori dedicati anche al benessere come la rilevazione della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue e anche un monitor del sonno.

Ti sorprenderà ma non viene lasciata da parte neanche la vita quotidiana grazie alle notifiche smart e dei messaggi, alla possibilità di pagare contactless e a una serie di funzioni legate al calendario e alle mappe. Ebbene sì, hai letto bene: l’orologio ha anche il GPS integrato e funziona da navigatore.

Con batteria che dura fino a 6 giorni, hai ben poco di cui preoccuparti.

