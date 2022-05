Il fitness corre grazie ai pagamenti digitali

Benessere e cashless vanno sempre più di pari passo. A testimoniarlo è il risultato del nuovo studio condotto dall’Osservatorio SumUp: 7 transazioni su 10 nel settore fitness sono eseguite attraverso i pagamenti digitali, con un incremento fino al 117% rispetto al 2021. La regione italiana ad aver fatto registrare la maggiore crescita è il Friuli-Venezia Giulia, seguita da Abruzzo e Campania.

In aumento anche il contactless, con un +14% rispetto a un anno fa. Un altro dato interessante che emerge dalla ricerca è quello relativo ai servizi: sono sempre più apprezzate le formule di allenamento online, scelte da chi desidera rimanere in forma anche durante i viaggi o in vacanza. Questo il commento di Umberto Zola, Growth Marketing Lead – Merchant Bank di SumUp.

La crescita del cashless continua ad essere evidente in ogni mercato. Nel settore Fitness & Wellness in particolare si sta affermando sempre più la possibilità di pagare senza contanti, non soltanto nelle strutture come palestre e centri benessere, ma anche presso professionisti che organizzano lezioni online o all’aperto. Questo perché è sempre più forte anche l’esigenza da parte dei consumatori di rinunciare al contante. In generale, questo accade perché la crescita del cashless è legata non soltanto all’uso del POS, ma alla scelta di un intero ecosistema che include i pagamenti via link, da fare anche a distanza, e che offre soluzioni per la gestione dei pagamenti a 360 gradi, compreso il Conto Aziendale.