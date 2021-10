Fiverr annuncia l'acquisizione di CreativeLive per l'online learning

Il marketplace online dei freelance per eccellenza, Fiverr, annuncia oggi un'acquisizione con l'obiettivo di integrare sulla propria piattaforma strumenti utili ad acquisire nuove competenze e a migliorare le skill: la società ha allungato le mani su CreativeLive, realtà con sede Seattle e specializzata nell'ambito dell'online learning.

I corsi di CreativeLive per la community di Fiverr

Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico messo sul tavolo per giungere alla stretta di mano. Queste le parole di Micha Kaufman, fondatore e CEO di Fiverr, utili per comprendere quali siano le finalità dell'operazione: aiutare i membri della community a migliorare la loro preparazione, offrendo corsi curati da chi ha esperienza nel settore.

Fiverr è più di una semplice piattaforma per il lavoro, crediamo fermamente nel supportare l'intero lifestyle dei freelance, ciò include anche l'educazione e il training professionale. L'acquisizione di CreativeLive è parte di questa strategia più ampia. La profondità e il calibro dei corsi offerti da CreativeLive sono eccezionali, guardiamo avanti per metterli a disposizione della nostra intera community.

Fondata nel 2018 e con sede a Tel Aviv, in Israele, Fiverr ha visto il proprio business crescere in modo importante nel corso dell'ultimo periodo. Una curiosità: il nome è un omaggio a quella che è stata l'idea originale del progetto ovvero fornire servizi al costo di “cinque dollari”.