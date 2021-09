Night School è l'acquisizione annunciata da Netflix per il gaming

Che il business di Netflix si stia espandendo ben oltre i confini dell'ambito streaming, arrivando a interessare anche il mondo dei videogiochi, è cosa nota da tempo. L'ennesima conferma arriva oggi con la notizia dell'acquisizione che interessa Night School Studio.

Non solo streaming: Night School Studio è di Netflix

Si tratta di uno sviluppatore indipendente con sede in California e fondato nel 2014, già autore di titoli come Oxenfree di cui è possibile osservare qui sotto il trailer di lancio, un'avventura grafica dal taglio soprannaturale distribuita su PC, console e dispositivi mobile capace di ottenere diversi riconoscimenti, in primis per la qualità dell'impianto narrativo.

Non è stata resa nota l'entità dell'investimento messo sul tavolo per portare a termine con successo la trattativa. Ecco quanto si legge nel comunicato condiviso da Netflix per annunciare l'acquisizione della software house.