Flash 160: PROMO BOMBA Iliad in 5G a 9,99€

Iliad ha sganciato la BOMBA! Ecco la nuova PROMO Flash 160 con 160 Giga di internet anche in 5G a meno di 10 euro al mese.

Flash 160: i dettagli della PROMO Iliad

L’offerta telefonica momentanea prevede ben 160 Giga anche sotto rete 5G, minuti illimitati di chiamate senza scatto alla risposta e verso tutti i gestori mobili e fissi e SMS senza limiti e verso qualsiasi operatore. Il tutto a meno di 10 euro al mese. Inoltre, c’è una nota positiva! In roaming ci sono ben 9 Giga di internet mensili.

Nel costo mensile della tariffa oltre ai minuti nazionali troviamo le chiamate incluse verso numerazioni fisse di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Invece, è possibile chiamare senza limiti mobili e fissi di Canada, USA, Hawaii e Alaska.

La navigazione in 5G è disponibile nei comuni di Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona e Vicenza. Inoltre, è necessario possedere un device compatibile.

Costi ed altro

La promo è attivabile ONLINE o nei punti vendita Iliad sia in portabilità che richiedendo una nuova utenza. Tutto questo come da prassi Iliad! SENZA VINCOLI e con PREZZO BLOCCATO PER SEMPRE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.