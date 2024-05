Flash drive USB con 8 KB di FRAM che dura 200 anni

Le flash drive USB sono il tipo di storage più utilizzato per salvare i dati da spostare da un computer all’altro. La maggioranza degli utenti sceglie in base alla capacità, senza pensare alla durata nel tempo. Machdyne offre invece il Blaustahl Storage Device agli utenti che devono conservare informazioni sensibili in eterno.

Solo 8 KB di spazio, ma durata infinita

La flash drive di Machdyne integra un microcontrollore RP2040 di Raspberry Pi con un Cortex M0+ dual core e 264 KB di SRAM. Sono inoltre presenti 4 MB di memoria flash NOR per il firmware e 8 KB di storage. Una simile capacità permette di conservare solo quattro pagine di testo (circa 8.000 caratteri). Il produttore ha infatti preinstallato un editor di testo accessibile tramite tool di comunicazione seriale che supportano l’emulazione VT100, come PuTTY, Tera Term e Minicom.

Il drive usa una porta USB Type-A. Su GitHub sono stati pubblicati lo schema del circuito stampato, il firmware e l’utility che serve per leggere e scrivere la FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) da 8 KB. Proprio questo tipo di memoria permette di conservare i dati per oltre 200 anni.

Le tradizionali memorie flash NAND possono durare al massimo 20 anni, ma in realtà iniziano a danneggiarsi molto prima, a causa delle ripetute operazioni di cancellazione/scrittura. Le FRAM supportano invece fino a 1015 (un milione di miliardi) cicli di lettura/scrittura, consumano molto meno e hanno prestazioni simili a quelle della DRAM.

Come si può intuire, lo svantaggio principale è la capacità limitata. Machdyne suggerisce di usare la flash drive per memorizzare password o le chiavi private delle criptovalute. Inoltre, il costo è nettamente più alto. Il prezzo del Blaustahl Storage Device è 29,95 euro.