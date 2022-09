Flash Sale Domestika, i corsi migliori tra marketing e fotografia

Tornano, puntuali come sempre, i flash sale Domestika: tantissimi corsi in offerta a partire da 9,90 euro. Ce n’è per tutti i gusti, dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. Ma quali sono le migliori offerte da non lasciarsi sfuggire? Ecco i nostri consigli per le principali categorie Domestika.

Illustrazione

Una categoria molto gettonata: ecco i tre corsi più gettonati.

Acquerelli floreali: entra in sintonia con la natura ( 12,90 euro ) / Esplora l’uso di pigmenti e texture per creare composizioni botaniche che catturino la bellezza del mondo naturale.

) / Esplora l’uso di pigmenti e texture per creare composizioni botaniche che catturino la bellezza del mondo naturale. Tecniche moderne di acquerello ( 9,90 euro ) / Dipingi con gli acquerelli in modo preciso e creativo.

) / Dipingi con gli acquerelli in modo preciso e creativo. Introduzione al character design di personaggi d’animazione e di videogiochi (19,90 euro) / Impara un metodo semplice per disegnare personaggi memorabili.

Marketing & Business

Domestika non è soltanto arte e creatività. Ecco i nostri consigli per quanto riguarda il mondo del marketing e del business.

Introduzione a TikTok per creativi ( 10,90 euro ) / Scopri i segreti per creare contenuto attraente, guadagnare follower e far crescere il tuo marchio.

) / Scopri i segreti per creare contenuto attraente, guadagnare follower e far crescere il tuo marchio. Design di newsletter template con Adobe XD e Canva ( 9,90 euro ) / Impara a progettare layout accattivanti per qualunque tipo di business e trasformali in template funzionali da inviare con Mailchimp.

) / Impara a progettare layout accattivanti per qualunque tipo di business e trasformali in template funzionali da inviare con Mailchimp. Principi di design per presentazioni (16,90 euro) / Impara a disegnare presentazioni uniche ed efficaci da zero.

Fotografia e video

Un’altra categoria molto amata è quella rivolta al mondo della fotografia e dei video. Scopriamo alcuni dei corsi in offerta.

Selfie e video selfie professionali per Instagram ( 10,90 euro ) / Diventa protagonista dei tuoi scatti e comunica sui social media con uno stile più personale.

) / Diventa protagonista dei tuoi scatti e comunica sui social media con uno stile più personale. Food styling & photography per Instagram ( 9,90 euro ) / Impara a costruire, scattare e ritoccare deliziose fotografie per i social media direttamente dal tuo smartphone.

) / Impara a costruire, scattare e ritoccare deliziose fotografie per i social media direttamente dal tuo smartphone. Fotografia per principianti: scopri la tua macchina fotografica digitale (14,90 euro) / Impara a usare la fotocamera digitale e le sue impostazioni per catturare scatti di alta qualità.

I corsi Domestika sono principalmente rivolti a un bacino di utenza di livello principiante, adatti quindi a chiunque. Ogni corso propone videolezioni on-demand ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza, perciò possono essere consultati più e più volte. A questo link puoi visualizzare l’intero catalogo Domestika: tutti i corsi sono in sconto a partire da 9,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.