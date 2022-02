Flessibilità e potenza in un formato ultracompatto con questo Mini PC

Lavora con la massima comodità e riduci al minimo l’ingombro con il Mini PC NiPoGi J4125, un computer estremamente compatto e aggiornabile a Windows 11. Si tratta di una soluzione ideale per l’ufficio, ma perfettamente adatto all’utilizzo quotidiano, oggi disponibile a soli 215 euro su Amazon.

Mini PC NiPoGi J4125: caratteristiche tecniche

La soluzione di NiPoGi propone un design piuttosto ricercato con uno chassis in metallo e una barra LED frontale di funzionamento. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La CPU è già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft, il che significa che potrai effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena disponibile e gratuitamente. A supportare la CPU ci sono 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Naturalmente l’archiviazione di massa può essere estesa sia sostituendo il disco preinstallato, sia aggiungendone un secondo da 2,5 pollici HDD o SSD SATA III. Si tratta di una configurazione dalle ottime performance per la gestione dei documenti con il pacchetto Office, così come per la navigazione o per i contenuti multimediali. Un perfetto media center per accedere ai contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+.

Anche la connettività mette a disposizione tutto il necessario per la produttività. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati ideali per connettere periferiche esterne. Le uscite audio/video sono ben tre, due HDMI e una VGA, che consentono di collegare contemporaneamente fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere la massima velocità e stabilità della rete. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth.

Grazie ad coupon di addirittura 60 euro, che si somma allo sconto preapplicato del 5%, il NiPoGi J4125 è disponibile su Amazon a soli 215,82 euro per un risparmio di circa 75 euro sul prezzo di listino.