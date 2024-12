Flipboard Surf: feed reader per il fediverso

L’azienda californiana, nota per l’omonima app che mostra contenuti da varie fonti in formato magazine, ha annunciato Surf. La nuova app, al momento disponibile in versione beta su invito, può essere definita un feed reader per il fediverso o, come sottolinea il CEO Me McCue, un browser per il social web.

Come funziona Surf

Flipboard è entrata nel fediverso da oltre un anno. Supporta diversi protocolli, tra cui ActivityPub di Mastodon e AT di Bluesky, oltre al popolare RSS usato dai siti web. Surf combina tutti i contenuti di queste piattaforme decentralizzate, consentendo agli utenti di accedere al social web.

La schermata home mostra alcuni feed scelti dal team editoriale di Flipboard organizzati in sezioni, tra cui Featured, Trending, Expert Voices e Communities. Gli utenti possono però creare feed personalizzati, scegliendo fonti che trattano specifici argomenti. I feed possono includere persone seguite, ricerca, keyword, hashtag, podcast, canali YouTube e altro.

L’app offre circa 30.000 argomenti predefiniti. È possibile aggiungere o rimuovere news e post dal feed, includere o escludere risposte, repost o contenuti per adulti, cambiare l’ordine dei feed. I feed personalizzati possono anche supportare più argomenti. Ci sono diverse modalità di visualizzazione. Quella tradizionale, simile alla timeline di X è nella scheda Discuss. Le altre schede (Watch, Read, Listen e Look) mostrano solo video, news, podcast e foto, rispettivamente. L’utente può impostare la scheda predefinita.

Surf è molto utile per seguire una community che si è divisa tra vari servizi, come NBA Threads. Alcune persone hanno lasciato Threads per Bluesky e Mastodon, quindi è sufficiente cercare #nbathreads per trovare tutti i contenuti pubblicati sui tre social network.

L’accesso è al momento riservato ai creatori di contenuti che hanno ricevuto un invito. Surf è disponibile su Android e iOS. In futuro arriverà la versione web desktop.